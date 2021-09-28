تعرف على النقاط التي طلبت المفوضية بتعديلها من قانون انتخابات الرئيس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت المفوضية العليا للانتخابات، مجلس النواب بتعديل بعض البنود المتعلقة بقانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب خلال الفترة الماضية .

وطالبت المفوضية في خطاب لها اليوم الثلاثاء، بتعديل “6” مواد من قانون الانتخابات، تتعلق معظمهم بصيغ قانونية ضابطة للاستحقاق المقبل .

وكالة أخبار ليبيا 24 تحصلت على نسخة من خطاب المفوضية لتعديل وتصحيح بعض مواد القانون والذي جاء فيه .

المادة 12 (يعد كل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه عند تقديه بطلب الترشح وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة ) .

المادة 16(يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية).

المادة 20 ( في حال الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح، تخطر المفوضية المترشح بعم قبول ترشحه ودلك في مادة لا تتجوز “5” أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات .

المادة 22 (لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المترشحين وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بأخطار المفوضية كتابة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر المفوضية التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ تقديمه .

المادة 20، تصحيح (يجوز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الاستئناف خلال ……

تضاف المادة التالية : تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن ( أحكام ختامية) .

ونؤكد لكم بأن المفوضية قد اتخذت الإجراءات الأولية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ .

وكان مجلس النواب قد أحال قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية العليا للانتخابات، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، على أن تجرى في موعدها المحدد من قبل لجنة الـ75، في 24 ديسمبر المقبل.