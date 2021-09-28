رصد حُقن وأدوية وأدوات خاصة بالرُضع مُنتهية الصلاحية بمستشفى الأطفال بنغازي

ليبيا – رصدت اللجنة المُشتركة بإعضائها عن وزارة الصحة وأطباء مُختصين وفنيين مُختبرات ومندوبي عن الأجهزة والإدارات المختصة بالمجال الصحي والمُكلفة بقرار وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم حُقن وأدوية وأدوات خاصة بالرُضع مُنتهية الصلاحية بغُرف عناية جراحة الأطفال حديثي الولادة مُستشفي الأطفال – بنغازي.

اللجنة المكلفة قامت بجولة داخل مستشفى الأطفال لتقدير الوضع العام للمستشفيات والمصحات العامة والخاصة بالمدينة.

ولاحظت اللجنة وجود طفل رضيع حرارته تصل إلى 40 دون مُتابعة أو وجود أطباء أصلًا داخل القسم، بما في ذلك غياب تام لقسم التمريض وبحضور والدا الطفل تم إبلاغ مُدير المُستشفى لأيجاد حل فوري لإنقاذ حياة الطفل بالإضافة إلى عدم تشغيل جهاز “Ultrasound” للتصوير رغم أنه يعمل ما ترتب عليه خلق أزمة للحالات التي تحتاج للإستفادة من خدمات هذا الجهاز، بدورها أعطت اللجنة التعليمات بتشغيل الجهاز علي مدار 24 ساعة لكافة المواطنين.

وأشارت اللجنة إلى عدم التزام شركة “السيل” المُكلفة بالتموين والتي من المُفترض إلتزامها بتوفير 5 وجبات للنُزلاء حسب العقود المُبرمة، بينما تقدم في الواقع 3 وجبات فقط، بالإضافة إلى تدهور الوضع العام لقسم الأورام بالمشفى الذي اعتبرته اللجنة في حالة يرثى لها إلى جانب عدم التزام شركة النظافة لعقود عملها وفقًا للعقود المبرمة مع المشفى، ما ترتب عن ذلك انعدام النظافة العامة والروائح الكريهة والصراصير التي تملأ المكان والرطوبة بالأسقف والجُدران.

وأثنت اللجنة على مسؤولي قسم الكلى بمُستشفي الأطفال على الإهتمام والإلتزام بالمعايير الصحية وحثت على المزيد من العطاء خدمةً للأطفال.

وبناء على ما رُصد و ذُكر تم استدعاء كُل من ساهم في وصول المشفى لهذه المستوى المُتدني من الخدمات الصحية، كما تم استدعاء مسؤول شركة التموين وشركة النظافة للامتثال للتحقيق لتتم مُحاسبة كل من تسبب بهذه المُخالفات.