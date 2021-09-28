اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تجتمع في قاعدة امعيتيقة

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعاً بقاعدة معيتيقة في طرابلس مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا بحضور السفير الأمريكي والمبعوث لها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.
السفارة الأمريكية، وفي تغريدات لها عبر تويتر، قال: “الاجتماع يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين لا سيما في المجال الأمني”.
وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين وتوحيد المؤسسة العسكرية
وبحسب مصدر خاص بقناتنا، فإن وفد لجنة 5+5 التابع للقيادة العامة رفض لقاء رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
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