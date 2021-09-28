المنفي يبحث مع قائد أفريكوم جهود مكافحة الإرهاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “ستيفين تاونسند” اليوم الثلاثاء، جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحضور سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.