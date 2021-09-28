وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تفعيل المناطق الحرة المريسة والكفرة

ليبيا – عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة بحكومة الوحدة نوري محمد اجتماعًا أمس الإثنين ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة المنطقة الحرة المريسة بنغازي، ونائب عميد بلدية الكفرة، وذلك لبحث خطة تفعيل المناطق الحرة لدعم الاقتصاد الوطني.

الحضور ناقشو خطة وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في تفعيل المناطق الحرة وتوظيفها لتوطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المجلس البلدي الكفرة في إنشاء المنطقة الحرة الكفرة وتنشيط تجارة العبور بهدف تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة أن إنشاء وتفعيل المناطق الحرة بكافة ربوع البلاد يسهم في تنشيط تجارة العبور وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة وتحسين مستوى الخدمات بالمدن والمناطق الواقعة ضمن نطاقها، ورفع معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة أن حكومة الوحدة من خلال تفعيل المناطق الحرة تهدف الى تحسين بيئة التجارة وخلق فرص استثمارية حقيقية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المحلية.