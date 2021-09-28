موظفو الشركات الأجنبية المتعثرة يحتجون عن توقف منحهم من الحكومة

أقام الموظفون التابعون للشركات الأجنبية المتعثرة وقفة احتجاجية إثر توقف منحتهم التي كانت تصرف لهم من صندوق دعم الشركات كنوع من المساعدة إلى حين استقرار البلاد وعودة الشركات الأجنبية التي رحلت بعد احتدام الصراع في البلاد.
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قناة ليبيا
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