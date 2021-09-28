الدبيبه: سيتم تخصيص القيم اللازمة لتسديد الإعانات لذوي الإعاقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أنه سيتم تخصيص القيم اللازمة لتسديد الإعانات التي أقرها القانون وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة مع المجلس الوطني للاشخاص ذوي الاعاقة بعضوية وزراء المواصلات، الإسكان والمرافق، التعليم العام، التعليم العالي، المالية، الشؤون الاجتماعية، والشباب .بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبه أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على ضرورة تفعيل القوانين والتزام الحكومة وصندوق التضامن الاجتماعي بتسديد الإعانات التي أقرها القانون وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي، كمًا أكد الدبيبه أنه سيتم تخصيص القيم اللازمة للتسديد.

وجرى خلال اللقاء طرح المشاكل والتحديات التي يعاني منها الاشخاص ذوي الاعاقة في ليبيا، حيث تم عرض الاحصائيات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون ولم يتم تفعيلها وتوقفت لسنوات عديدة.