الطبلقي: مجلس النواب مُصر على إصدار قانون لإنتخاب البرلمان خلال الأسبوع القادم

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إنه سيتم مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب الإثنين القادم وسيحاول المجلس إصداره في أسرع وقت.

الطبلقي وفي تصريحات خاضة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، لفتت إلى أنه ومن خلال النقاش داخل الجلسة سيتم تحديد أن كان سيُعدل القانون أو يبقى كما هو، مشيرةً إلى أن لا يوجد حل في هذه الأيام إلا بإصدار قانون مجلس النواب حتى تسد الطريق أمام الناس المُعرقلة للانتخابات.

ونوهت إلى أن هناك بعض الناس تحاول عرقلت العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن مجلس النواب مُصر إصرارًا أن يصدر القانون خلال الأسبوع القادم؛ لسد الطريق أمام المُعرقلين.

ونفت ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأن مجلس النواب لا يريد الخروج من الساحة ويريد عرقلة الانتخابات، مشيرةً إلى أن البرلمان مثل ما أصدر قانون انتخاب الرئيس سيصدر قانون انتخاب “مجلس النواب”.

وأردفت: ” هناك الكثير من المُعرقلين ليس الدبيبة فقط وبعض الناس تدعي أن مجلس النواب معرقل، ولكن مجلس النواب ليس معرقل، كلنا نريد أن نصدر قانون لكي نسلمه لمجلس النواب الجديد بتداول السلمي على السلطة”.

وواصلت حديثها: “تفاجأنا وصُدمنا من خروج الدبيبة في التظاهرة الرافضة لقرار مجلس النواب و عندما ندعم الشباب أو أي شريحة من المجتمع، سواء المُعلمين أو المُتزوجات من الأجانب سندعمهم دون مظاهرات وكلنا تفاجأنا من الأسلوب الذي اتبعه رئيس الحكومة”.

واستطردت: “كلنا مع منحة الشباب وزواج الشباب ومنحة المُعلمين ومع أخذ جميع شرائح المجتمع لحقوقها، ولكن ليس بطريقة الفوضى وبث الفتن والمشاكل والمظاهرات، هذا الكلام غير ديمقراطي وغير سلمي وهو كلام يراد به أشياء أُخرى غير راحة الناس وحقوقهم واستحقاقاتهم على مجلس النواب أو الدولة بصفة عامة”.

الطبلقي توقعت أن يمتثل الدبيبة إلى قرار سحب الثقة ويُسلم الحكومة ويجعلها حكومة تسيير أعمال.

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