تعاون “مصري ليبي” في مجال التدريب الدبلوماسي

التقى الدكتور عياد البي، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، أثناء زيارة الأخير للمعهد، يوم أمس الاثنين.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، سبل التعاون بين البلديْن، مع التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الدبلوماسية؛ تنفيذاً لخطة الخارجية في تأهيل موظفي الوزارة في الخارج، من خلال التعاون بين معهديْ الدراسات الدبلوماسية في البلديْن.

يُذكر أن هناك توافقاً بين خارجيتيْ البلديْن على تدريب 40 دبلوماسياً من ليبيا، في المستقبل القريب في مصر، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، الأسبوع الفائت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية