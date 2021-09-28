متجاهلا قرار إقالته من “الرقابة الإدارية”.. المبروك يبحث مع الشنطي ملف الإفراجات المالية

عقد وزير المالية، خالد المبروك، لقاء اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُقال “سليمان الشنطي” بمقر الهيئة في طرابلس.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية في إيجاز على صفحتها بـ”فيسبوك” أن الاجتماع شهد مناقشة المواضيع المشتركة بين الهيئة والوزارة، وملف المراقبين الماليين بالداخل والخارج، ومتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين للوزارة، وملف الإفراجات المالية.

الجدير بالذكر أن رئيس محكمة شمال طرابلس، فنّد الاحتجاجات التي يستند إليها سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُقال، والتي يدعي صحتها من أجل التمسك بمنصبه.

وبين رئيس المحكمة أن “قرار رفض الأمر الولائي قرار سلبي لا يحدث أي أثر قانوني ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير”.

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