المنقوش: تسمية عبد الباسط البدري سفيرا بالأردن خلفا لـ”البرغثي”

أبلغت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عبد الباسط البدري بصدور قرار من المجلس الرئاسي بتسميته سفيرا بالأردن خلفا لمحمد البرغثي.

وبعثت المنقوش خطابا إلى البدري، طالعته “الساعة 24″، وقالت خلاله إن المجلس الرئاسي أصدر قراره رقم 13 بتاريخ 13 سبتمبر 2021 بشأن تسميتكم مرشحا لشغل منصب سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضافت المنقوش: “إنني واثقة بأنكم تدركون أن مهما مسؤوليات أعمالكم تتطلب الالتزام والصبر والتأني والاستجابة للأحداث المتسارعة بحذر وحكمة، حيث تقع على عاتقكم في الدول محل اعتمادكم تنفيذ سياسات بلادنا الخارجية وحماية مصالحها فضلا عن تقديم الخدمات والرعاية إلى الجالية الليبية”.

وشددت على دعمها للبدري، بقولها: “ستجدون مني كل الدعم والمؤازرة وأن تظلوا موضوع احترامي وثقتي متمنية لكم التوفيق والنجاح”.