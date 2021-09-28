مكافحة الأمراض: ارتفاع عدد اصابات كورونا في هذه المدن خلال اسبوع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 26 دسبتمبر ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا في مدن بنغازي والخمس وسرت والزنتان وامساعد والزهراء ودرنة وتاورغاء والسبيعة وشحات والقيقب وصرمان وزوارة وغريان.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرتها الأسبوعية أن عدد العينات التي جرى فحصها خلال أسبوع الثامن والثلاثون بلغ 32,831 عينة مقارنة بالاسبوع الوبائي السابع والثلاثون والذي بلغ 32,038 عينة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن عدد الوفيات بلغ خلال اسبوع 100 حالة بمعدل وفاة 1.7% مقارنة بالاسبوع السابق والبالغ 76 حالة وفاة بمعدل 1%.

ولفت المركز إلى زيادة عدد الحاصلين على الجرعة الأولى بلغ 1,372,325 شخص حصل على التطعيم وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 194,529 شخص مقارنة بالاسبوع السابق حيث كان عدد المطعمين بالجرعة الأولى 1,305,045 شخص وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 159,259 شخص.