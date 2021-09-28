إدارة التوعية والتواصل بمفوضية الانتخابات تناقش الترتيبات للجلسة الحوارية مع وسائل الإعلام

ليبيا – عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات أمس الإثنين اجتماعًا ضم مدير الإدارة خالد المناعي وموظفي الإدارة، لمناقشة الترتيبات الأخيرة للجلسة الحوارية التي ستنظمها المفوضية مع وسائل الإعلام يوم 29 سبتمبر القادم، بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

افتتح الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية مدير الإدارة (المناعي) موضحًا محاور الجلسة الحوارية المرتقبة، والمستهدفين بها من ممثلي وسائل الإعلام، وسبل توظيفها في الرفع من مستويات التواصل مع وسائل الإعلام بما يدعم مسارات التوعية الانتخابية خلال الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

واستعرض الاجتماع أجندة الجلسة الحوارية وتنسيق المهام بين فريق العمل، ووضع كافة الترتيبات لإنجاح هذا الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة الحوارية التي تعتزم المفوضية تنظيمها تستضيف خلالها ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لمناقشة جملة من المحاور من بينها خطة الإعلام المتوقعة للتوعية بمرحلة تسليم البطاقات الانتخابية، وفتح باب اعتماد الإعلاميين للمشاركة في التغطيات والمراقبة الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية