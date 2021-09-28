أمن صبراتة تحذر المواطنين بشأن بيع وشراء العقارات

أخبارليبيا24- خاص

حذر مدير مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد شتيوي المواطنين من بيع أو شراء عقارات تحوم حولها شبهات ملك للدولة.

وقال شتيوي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن هناك الكثير من المباني والأراضي التابعة للدولة تم الاعتداء عليها من قبل بعض المواطنين وقاموا بإعمال بناء وبيع وشراء رغم عدم أحقيتهم.

ولفت مدير مكتب العلاقات إلى أن هذه الظاهرة تفشت في مختلف المدن والمناطق في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها.

وأوضح شتيوي، أن اللجنة الإدارية المكلفة من قبل النائب العام باشرت أعمال حصر وبيان أملاك الدولة المعتدى عليها من قبل بعض الأشخاص داخل نطاق الحدود الإدارية لبلدية صبراتة.

وحذر مدير الأمن كافة المواطنين بضرورة الابتعاد عن إجراء أي تصرفات عقدية بالبيع أو الشراء تتعلق بأي أرض أو مبنى تحوم حوله شبهة ملك الدولة إلا بعد التأكد من صحة المستندات الخاصة بثبوت الملكية للمتصرف.

وأشار شتيوي إلى أن جميع ملفات الأراضي المتنازع عليها مع الدولة مازالت منظورة أمام النائب العام.