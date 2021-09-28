السفارة الأمريكية: لقاء قائد الأفريكوم بلجنة 5+5 في طرابلس ” خطوة تاريخية”

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لتنفيذ خارطة الطريق السياسية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليببيا. والتقى قائد قوات الأفريكوم الجنرال ستيفن تاونسند اليوم الثلاثاء اللجنة العسكرية المشتركة “5 +5″، بحضور السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند. السفارة الأمريكية بدورها وصفت الاجتماع بين تاونسند واللجنة العسكرية المشتركة الذي جرى في طرابلس بأنه “شخصي مشترك”، واعتبرته خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على “تويتر”: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين ، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية”. وسبق ذلك اجتماع بين تاونسند ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحثا خلاله جهود مكافحة الإرهاب في الجنوب الليبي ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا وفقا لوسائل إعلام حكومية.