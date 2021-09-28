الدبيبة يدعو «إيني» إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إلى ضرورة توفير فرص عمل للقوى العاملة الليبية ضمن المشاريع المشتركة، للارتقاء بها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع المدير التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة بحث مع ديسكالزي سبل تعزير نشاط شركة «إيني» في ليبيا، وذلك ضمن تنفيذ خطة عودة الحياة والتنمية في البلاد التي أعلن عنها قبل أيام.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اجتماع الدبيبة وديسكالزي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تناول كذلك آفاق توسيع نشاط الشركة في ليبيا في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة بما يخدم رؤية الحكومة في استعادة عافية القطاع.

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