واشنطن تجدد التزامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا

اعتبرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في طرابلس الثلاثاء مع قائد الأفريكوم الجنرال ستيفين تاونسند والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند ؛خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين خاصة في المجال الأمني .

وذكرت السفارة عبر صفحتها الرسمية ؛أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف في ليبيا ،والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين ،إلى جانب التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية في ليبيا .

يشار إلى أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق من نهار الثلاثاء ، حيث قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن هذه الزيارة تأتي في إطار مناقشة التطورات الأمنية في البلاد ،ودور الانتخابات القادمة في استقرار ليبيا على المدى الطويل .

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