الفريق الصوصاع يكشف لقناتنا تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بطرابلس مع قائد الأفريكوم

وأكد الفريق الصوصاع أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها بتقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة في عملياتها بالمنطقة الجنوبية، منوهاً بأنهم طالبوا خلال الاجتماع على ضرورة تجميد جميع الاتفاقيات مع القوات الأجنبية إلى حين انتخاب رئيس للبلاد.

وأوضح الفريق الصوصاع أن نورلاند وستيفن تاونسند أعربا عن تقديرهما لجهود اللجنة العسكرية وأكدا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر بـ 24 ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 ستجتمع في مطلع أكتوبر القادم في جنيف مع الدول الراعية لمخرجات مؤتمر برلين.