الفريق الصوصاع يكشف لقناتنا تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بطرابلس مع قائد الأفريكوم

كشف عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق فرج الصوصاع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية بقاعدة امعيتيقة في طرابلس، مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند.
الفريق الصوصاع، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “اجتماعنا اليوم في طرابلس جاء بناءً على دعوة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد قوات الأفريكوم لمناقشة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وملف الانتخابات”.
وأوضح أن الولايات المتحدة أكدت على دعوتها بضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية، مشيراً إلى أن قائد الأفريكوم أثنى على جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بالمنطقة الجنوبية
وأكد الفريق الصوصاع أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها بتقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة في عملياتها بالمنطقة الجنوبية، منوهاً بأنهم طالبوا خلال الاجتماع على ضرورة تجميد جميع الاتفاقيات مع القوات الأجنبية إلى حين انتخاب رئيس للبلاد.
وأوضح الفريق الصوصاع أن نورلاند وستيفن تاونسند أعربا عن تقديرهما لجهود اللجنة العسكرية وأكدا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر بـ 24 ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 ستجتمع في مطلع أكتوبر القادم في جنيف مع الدول الراعية لمخرجات مؤتمر برلين.
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