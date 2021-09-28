استقرار معدل الإصابة بـ”كورونا” في ليبيا.. وعدم تسجيل وفيات بالجنوب

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 686 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4.139 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 520؛ فقد سُجّل شفاء 1.092 حالة، إلى جانب تسجيل ثماني حالات وفاة على مستوى البلاد، منها خمس بالمنطقة الغربية، ثلاث حالات بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجّل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 16.5%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 338.576، منها 76.738 حالةً نشطةً من بينها 180 حالةً حرجةً، إضافة إلى تعافي 257.213 حالةً، ووفاة 4.625 حالةً، فيما بلغ عدد من تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كورونا” 1.373.865 شخصاً منهم 195.378 تلقّوا الجرعة الثانية.

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