هل عثرت هيئة البحث والتعرف على المفقودين على جثث جديدة في ترهونة

أخبارليبيا24- خاص

كشف مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري عن وجوز جثث في مكب القمامة العام بترهونة.

وقال الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن فرق البحث انتقلت إلى عين المكان واستكشفته، وعثرت على بقايا آدمية، وتم تصويرها بشكل مبدئي، وأخذ الاحداثيات.

وأشار الجعفري إلى أن عملية انتشال الجثث ستكون خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن هناك عراقيل لانتشالها، فالمكان يعج بالقمامة، وسيتم وضع خطة لاستخراج الجثث وانتشالها فور انتهاء عمليات إزالة القمامة بالكامل.

ولفت مدير مكتب الإعلام بالهيئة إلى أنه تم الاتفاق على استراتيجية لإخراج الجثث في المكب، وسيكون هناك بحث موسع بداخله.

وأضاف الجعفري، أنه تم انتشال خمسة جثث مجهولة من موقعين متفرقين في المشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة، أمس الإثنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.