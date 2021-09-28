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مشاورات ليبية إسبانية تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، تجرى مباحثات مع عدة جهات عربية وأجنبية لتعزيز أوجه التعاون المشترك في القطاع الاقتصادي، منها إسبانيا وتونس.

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قناة ليبيا

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