مشاورات ليبية إسبانية تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، تجرى مباحثات مع عدة جهات عربية وأجنبية لتعزيز أوجه التعاون المشترك في القطاع الاقتصادي، منها إسبانيا وتونس.

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