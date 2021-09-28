مشاورات ليبية إسبانية تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

في إطار تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، تجرى مباحثات مع عدة جهات عربية وأجنبية لتعزيز أوجه التعاون المشترك في القطاع الاقتصادي، منها إسبانيا وتونس.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
هل عثرت هيئة البحث والتعرف على المفقودين على جثث جديدة في ترهونة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
استقرار معدل الإصابة بـ”كورونا” في ليبيا.. وعدم تسجيل وفيات بالجنوب
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
شركة الخطوط الافريقية تكشف عن موعد أول رحلة لها إلى قاهرة بعد توقف دام سنوات
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المشري ينقل للسفير الألماني موقف مجلس الدولة من قانون الانتخابات
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك