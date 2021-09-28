المستشار صالح: مجلس الدولة لا يريد أن تتم الانتخابات ومن يعتاشون من الفوضى في ليبيا لا يريدون الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن الذين لا يريدون إجراء الانتخابات في البلاد يستفيدون من الفوضى.

رئيس مجلس النواب، وخلال لقاء أجراه مع قناة العربية، انتقد تمسك ما يسمى “المجلس الدولة الإستشاري” بالاستفتاء على الدستور لأنه يعلم أن الاستفتاء سيأخذ وقتا طويلا وبالتالي تتعطل عملية الانتخابات، موضحاً أن مجلس النواب مُصر على إقامة مجتمع تأمن فيه الحرية والمساواة بدون تميز وذلك لا يكون إلا بالوصول للانتخابات.

وحول سحب الثقة من حكومة تسير الاعمال وتأثير هذه الخطوة على التجهيز للانتخابات المقبلة، بين المستشار صالح أن الحكومة غير مسؤولة عن الانتخابات وإنما مفوضية الانتخابات هي المسؤولة عن ذلك.

وأكد على أنه يجب على المجتمع الدولي تنفيذ تعهداته بإخراج المرتزقة والقوات الاجنبية.

وبشأن تأثير وجود المرتزقة والقوات الأجنبية على الانتخابات، قال رئيس مجلس النواب أننا نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ تعهدته حول خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددا التأكيد على أن الحل في البلاد هو اجراء الانتخابات في موعدها

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