وزير الداخلية يبحث مع وفد بريطاني التعاون في 6 مجالات أمنية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هوريندال والوفد المرافق لها، التعاون في 6 مجالات أمنية.

وأوضح وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه المجالات تتعلق «بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين».

وأكد اللواء خالد مازن خلال اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة وذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات أمنية وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.

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وأوضح مازن أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وجرى عرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، مشيراً إلى أنه «رغم التحديات الأمنية إلا أن الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي».

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وحضر اللقاء من الجانب البريطاني كل من إلى جانب السفيرة كارولين هوريندال، مستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق طيار سامى سامسون، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، العقيد مارك بافن.

كما حضر اللقاء من الجانب الليبي، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير إدارة التخطيط الأمني العميد جمال صفر، ومدير مكتب الوزير العميد نورالدين أبوجريدة، والناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عبدالمنعم العربي.

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