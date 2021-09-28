وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية لتنفيذ مشاريع بكافة مناطق البلاد

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصيري أمس الإثنين بمقر الهيئة عددًا من الشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبي.

الحضور استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة خطة الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإمكانية استكمال المشاريع المتوقفة في إطار خطة عمل حكومة الوحدة لتحريك عجلة التنمية بالدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره ، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية وعقد شراكة حقيقية في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع بكافة مناطق البلاد، وفق الخارطة الاستثمارية والبحث على فرص واعدة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.