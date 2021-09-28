دي مايو يتهم جهات “دون أن يسمها ” بمحاولة عرقلة الانتخابات الليبية

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية االعام الجاري ليس أمرا مستحيلا ،مضيفا أن الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم يكن من الممكن وجودها .

واتهم دي مايو جهات لم يسمها تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي ،مجددا التأكيد على أحقية الليبيين في إجراء الانتخابات إلى جانب البدء في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد .

وأكد دي مايو في مقابلة تلفزيونية بأن مسألة إرسال عسكريين إيطاليين لليبيا لم تعد مطروحة ،مشيرا إلى إمكانية ذلك عندما طلب رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج إرسال قوات عسكرية للبلاد ،معتبرا أن ليبيا لم تعد في حاجة إلى قوات عسكرية بل لانتخابات ديسمبر، منوها إلى أن إيطاليا تعمل مع الأمم المتحدة في هذا الطريق .

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