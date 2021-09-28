بهذا وصف “الشركسي” تصرفات الحكومة ورئيسها “الدبيبة”

أخبارليبيا24- خاص

‏وصف عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي اليوم الثلاثاء حكومة الوحدة الوطنية بأنها حكومة “فساد” تبيع “الوهم”.

وقال الشركسي في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ :”إن حكومة الفساد تبيع الوهم للناس لأجل إفشال الانتخابات أو حصد أصواتها”.

وتابع عضو ملتقى الحوار في تصريحه :”على الليبيين أن يدركوا جيداً تاريخ هذا الرجل – في إشارة إلى الدبيبة – وماضيه الفاسد قبل الدخول في أي مقامرة معه”.

ويضيف الشركسي :”هذا الرجل هدفه الوصول لصناعة القرار لتسهيل عملية النهب الممنهج للمال العام وإسكات الناس بالفتات ومؤسسات الدولة برشوة رؤسائها”.