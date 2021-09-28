الداخلية تُعلن عن خطة أمنية لتأمين انتخابات ديسمبر

طرابلس 28 سبتمبر 2021 ( وال )- أكد وزير الداخلية “خالد مازن” الثلاثاء، أنه رغم التحديات الأمنية إلا أن الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات، باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بديوان الوزارة بطرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هيرن” ومستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار “سامي سامسون”، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عقيد “مارك بافن”.

وأوضح ” مازن ” أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وعرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

وأشاد الوزير على الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد وزير الداخلية على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة، وذلك من خلال الاتفاقيات في عدة مجالات أمنية وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وحضر مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء “علي النويصري” ومدير إدارة التخطيط الأمني عميد “جمال صفر” ومدير مكتب الوزير عميد “نور الدين أبو جريدة” والناطق الرسمي باسم الوزارة عقيد “عبد المنعم العربي”. (وال)

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