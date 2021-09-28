 اجتماع بين اللجنة العسكرية المشتركة و قائد الأفريكوم لبحث إخراج المرتزقة

أفادت مصادر عسكرية، خاصة بقناتنا، بأن اجتماعا رفيع المستوى عقد اليوم في قاعدة امعيتيقة في العاصمة طرابلس، بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقائد القوات العسكرية الأميركية بإفريقيا (الأفريكوم) الجنرال ستيفان تاونساند، لمناقشة سبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية نهائيا من ليبيا.

وأكدت المصادر انه تم خلال الاجتماع الاتفاق حول آليات سحب المرتزقة وتحديد إجراءات ملموسة لرحيلهم من البلاد

ويأتي هذا الاجتماع، بعد التعنت التركي وتعثر إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي ينظر إليهم على أهم أحد العناصر الرئيسية لزعزعة استقرار البلاد وتعطيل عملية السلام.

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