القطراني: الحكومة ترى في الفن الأداة المثلى لإعادة الحياة المدنية

عقد النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني اجتماعا مع عدد من الفنانين بحضور وزير الثقافة ، ورئيس الهيئة العامة للمسرح والخيالة المكلف ، ونقيب الفنانين.

وناقش المجتمعون رؤية الوزارة المتعلقة بالفنون والمسرح والسبل الرامية إلى دعم العمل الفني والمسرحي الذي يمثل صوت الشارع الليبي .

وأوضح القطراني أن الفنون بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة لها دور كبير في بث الفكر والوعي والثقافة والنهضة الاجتماعية والسياسية ، حيث يعكس حاجات المجتمع ويقولبها في طابع مسرحي خصوصا في القضايا التي تمس المجتمع .

وأضاف أن الحكومة ترى في هذه الشريحة الهامة الأداة المثلى لإعادة الحياة المدنية ويعد المسرح وسيلة للتأثير وإحداث التغيير في المجتمع وذلك من خلال تعزيز الخطاب والحوار الاجتماعي، وإلقاء الضوء على جوانب مختلفة في المجتمع .