وزارة الإسكان تدعو الشركات التونسية للمشاركة في إعادة الإعمار

ناقش وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغالي، مع سفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي دعوة الشركات التونسية للمشاركة في برنامج إعادة الإعمار الذي أطلقه رئيس الحكومة للربع الأخير من العام الجاري.

كما ناقش اللقاء المشاريع التي يمكن العمل عليها بين البلدين ودعم الجهود في إعادة الإعمار والمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الشركات التونسية، وآليات تفعيلها وإعادة عجلة العمل بالمشاريع المتوقفة.

من جانبه قدم سفير تونس لدى ليبيا الدعوة لمشاركة ليبيا كضيف شرفي في المعرض المتوسطي للبناء في دورته السادسة عشرة بتنظيم غرفة التجارة والصناعة بصفاقس.

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