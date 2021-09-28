التويب : بنغازي رغم كورونا لا يوجد بها مقر للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبب تعثر الصيانة

بنغازي 28 سبتمبر 2021 (وال)- دعا رئيس فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض – بنغازي الدكتور فرج التويب، رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية توفير المخصصات المالية لاستكمال مشروع صيانة المركز المعني بمكافحة الجائحات وعلى رأسها جائحة كورونا، لافتا إلى أن المركز يمارس أعماله بلا مقر بسبب تعثر مشروع الصيانة في هذا الظرف الحرج من عمر البلاد.

وقال التويب إن الشركة المنفذة، والمتعاقد معها من قبل رئاسة مجلس الوزراء إبان الحكومة المؤقتة، توقفت عن التنفيذ بعد أن استكملت 18% من مراحل المشروع فقط، وذلك بسبب غياب المخصصات المالية الواردة في العقد.

ويقع فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي وتعرض للدمار خلال الحرب في العام 2014.

والمركز الوطني لمكافحة الأمراض من المراكز المتخصصة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض من خلال تعزيز القدرة على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، ما يتطلب وجد مقر مجهز بكافة التجهيزات المتقدمة.

وقال التويب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن المركز يقوم بأعماله في ظل الظروف الصعبة والوضع الوبائي وضعف الامكانيات، موضحا أن دور المركز حاليا مهم للغاية للحد من الانتشار الواسع النطاق لجائحة كورونا التي استفحلت وحصد أرواح الكثير من البشر.

وأكد أن عمل المركز يتطلب وجود مقر يمكن من خلاله تنفيذ سياسية المركز ومنظمة الصحة العالمية في مكافحة الجائحة، والتخفيف على مراكز العزل من خلال توفير كافة الإمكانيات لها وفتح أخرى خاصة وأن الأمر لزم.

وأشار إلى أن مراكز العزل في مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الهواري العام مليئة هي وعناياتها بالعديد من المرضى الذين يتطلبون رعاية خاصة، لافتا إلى أن هذا لا يتأتى إلا بالاستكمال السريع لصيانة المركز.

وأكد التويب أن المركز مقيد في متابعة مراكز العزل والتطعيمات ومعامل التحاليل المعنية بإجراء المسحات اللازمة للفحص عن الإصابة بفايروس كورونا من عدمه، مشددا على أن الأمر يتطلب التفات الحكومة لتوفير مقر مؤقت واستكمال الصيانة في أسرع وقت.

وثمن التويب جهود وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير الدكتور علي الزناتي، مؤكدا أنه بذل الجهد الكبير مع رئيس الحكومة في توفير اللقاحات وتحسين أوضاع مراكز العزل رغم قلة الإمكانيات وأوضاع القطاع في المرحلة السابقة.

وأكد اتصاله بمكتب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى وعود تلقاها بشأن التسريع في عملية الصيانة بعد استئنافها.

ووجه التويب شكره لجنود الجيش الأبيض، لافتا إلى أنهم يقدمون الجهد والوقت لأجل الحد من انتشار الجائحة في ظل قلة الإمكانيات (وال – بنغازي)

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