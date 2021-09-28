عن اجتماع اللجنة العسكرية بطرابلس.. السفارة الأمريكية: يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين لا سيما في المجال الأمني

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعاً بقاعدة معيتيقة في طرابلس مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا بحضور السفير الأمريكي والمبعوث لها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

السفارة الأمريكية، وفي تغريدات لها عبر تويتر، قال: “الاجتماع يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين لا سيما في المجال الأمني”.