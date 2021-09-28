المنفي يبحث مع قائد “أفريكوم” التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وأمريكا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “ستيفين تاونسند” والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدَّرت ثلاث ملفات المناقشات التي أجراها المنفي مع الجنرال ستيفين تاونسند، الذي التقاه اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بحضور المبعوث الأميركي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشار نورلاند.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وقائد «أفريكوم» جرى خلاله بحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة، ومناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي، إضافة إلى بحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

ووصل قائد «أفريكوم» في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس رفقة السفير ريتشارد نورلاند؛ حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة وحضرا الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس منذ تشكيلها.