البعثة الأممية قلقة بشأن سلامة عماد الحاراتي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي، رئيس الرابطة الوطنية للشباب.

وقالت البعثة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ “التقارير تفيد إن مسلحين مجهولين اختطفوا الحاراتي من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ولا يزال مصيره مجهولاً”.

وتابع البيان أنّ “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكرّر التأكيد على أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي. وتدعو البعثة إلى الإفراج الفوري عن السيد الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه” وفق تعبيره.

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