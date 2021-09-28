وزارة الاقتصاد تدرس خطة إنشاء منطقة حرة بالكفرة

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشئون المناطق “نوري محمد” مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري خطة إنشاء المنطقة الحرة الكفرة وتنشيط تجارة العبور بهدف تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن إنشاء وتفعيل المناطق الحرة بكافة ربوع البلاد يسهم في تنشيط تجارة العبور وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة وتحسين مستوى الخدمات بالمدن والمناطق الواقعة ضمن نطاقها ورفع معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى دور حكومة الوحدة الوطنية من خلال تفعيل المناطق الحرة بهدف تحسين بيئة التجارة وخلق فرص استثمارية حقيقية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المحلية.

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