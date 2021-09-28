رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة

طرابلس 28 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ، بعضوية وزراء المواصلات ، والإسكان والمرافق ، والتعليم العام ، والتعليم العالي ، والمالية ، والشؤون الاجتماعية ، والشباب .

وتم خلال الاجتماع ، الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، استعراض المشاكل والتحديات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا ، حيث تم عرض الإحصائيات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون ولم يتم تفعيلها وتوقفت لسنوات عديدة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل القوانين والتزام الحكومة وصندوق التضامن الاجتماعي بتسديد الإعانات التي أقرها لهم القانون ، وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي ، كما أكد على أنه سيتم تخصيص القيم اللازمة للتسديد. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال