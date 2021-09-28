المنفي يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وأمريكا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي.
كما بحث الاجتماع ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.
وحضر الاجتماع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.
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