المنفي يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وأمريكا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.