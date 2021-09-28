البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن عماد الحاراتي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي، رئيس الرابطة الوطنية للشباب.

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الحاراتي من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ولا يزال مصيره مجهولاً».

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وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن «الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي»، داعية إلى «الإفراج الفوري عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه».

وكانت الرابطة الوطنية لدعم الشباب، أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك» عن «إقامة وقفة للمطالبة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد 24 ديسمبر، وذلك أمام المفوضية العليا للانتخابات ظهر الثلاثاء».

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