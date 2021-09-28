«المشري» يبحث مع السفير الألماني التطورات الأخيرة للانتخابات في ليبيا

بحث رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري”، اليوم الثلاثاء، رفقة النائب الأول للمجلس “مسعود عبيد” مع السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” آخر التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية.

وقد بيّنَ “المشري”، خلال اللقاء الذ عقد في طرابلس بحضور مقرر المجلس “سعيد كلا” موقف المجلس الاستشاري للدولة من القوانين التي اتخذها مجلس النواب وخصوصاً فيما يتعلق بازدواجية الجنسية، وترشُّح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات القادمة، مؤكّدًا رفض المجلس لكل هذه القوانين.

كما تطرق اللقاء إلى الدوائر الانتخابية وتعامل البرلمان غير العادل معها، مبيناً أن رؤية المجلس في هذه المرحلة هي إجراء انتخابات برلمانية فقط ثم تُجرى الانتخابات الرئاسية على أُسسٍ دستورية ومنطقية ومتفق عليها.