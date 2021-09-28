وصول 700 مهاجر إلى لامبيدوزا قادمين من زوارة

قالت السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية إن 700 مهاجر غير قانوني ،منهم 686 قد وصلوا إلى شواطئ الجزيرة، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على متن سفينة صيد؛ اعترضتهم قوارب الشرطة المالية على بعد أربعة أميال من الساحل، قادمين من ليبيا خلال الليل، ليتم بعدها بوقت قصير، اكتشاف أربعة قوارب، تحمل 67 مهاجرًا فيما وصل، صباح الثلاثاء، 50 مهاجرًا آخرين .

وأضافت السلطات الإيطالية أن من بين المهاجرين، نساء وأطفال من دول “المغرب، سوريا، مصر، تشاد، إثيوبيا، نيجيريا، السودان، السنغال وبنغلاديش” انطلقوا من مدينة زوارة الليبية، التي تبعد بمسافة 290 كيلومتراً عن الجزيرة ،مشيرةً إلى أنه تم نقلهم إلى النقطة الساخنة التي تستضيف 1.091 مهاجراً، في حين أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 250 شخصاً بعد إجراء الفحوصات الصحية، وتحديد هويتهم.

ولفتت السلطات إلى أن عمليات الإنزال استمرت لساعات عدة، منوهةً إلى أن وصول سفينة الصيد سبقته عمليات إنزال أخرى في جزيرة صقلية، حيث بلغ عدد المهاجرين 119 مهاجراً.

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