“الكوني” يبحث البرامج الإنمائية في الجنوب

شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه الاثنين بطرابلس، المبعوث المقيم الجديد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مارك أندريه فرانش؛ على ضرورة العمل بالبرامج الإنمائية التي تساهم في خلق تنمية مكانية لمناطق الجنوب ،وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض “فرانش” مع “الكوني”، برنامج التنمية المُزمَع تنفيذه لإعمار مناطق الجنوب الليبي عبر برامج إنمائية في مجالات عدة، وهو ما يمكّن من استثمار الموارد البشرية لفئة الشباب، وفق برامج تدريب لتطوير المهارات وإعداد أيدٍ عاملة متخصصة.

وأكد “فرانش”، من جانبه، أن الإسراع في العمل بالبرامج الإنمائية؛ يُساهم في تأسيس قاعدة مهمة للاستقرار، وخلق المسار الطبيعي لقيام الدولة.

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