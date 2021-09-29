بعد إقرار قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا”.. مبعوث حكومة الوحدة الوطنية: ننتظر قائمة العقوبات الأمريكية على مقوضي الاستقرار

أقر مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، فيما ينتظر اعتماده من قبل مجلس الشيوخ في الخطوة القادمة

بدوره، وصف محمد عبد الله مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة، هذه الخطوة بالمهمة “من قبل حليف رئيسي يدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا والدفع نحو ديمقراطية دائمة في بلادنا”.

وأوضح مبعوث حكومة الوحدة الوطنية أن الرئيس الأمريكي سيضع قائمة عقوبات لأولئك الذين يحاولون تقويض التقدم في ليبيا، وستجد الجهات المزعزعة للاستقرار الآن صعوبة أكبر في عملها بسبب القانون.

وأضاف عبد الله أن “هذا القانون يعزز سياسة الولايات المتحدة تجاه مساعدة الليبيين في عملنا نحو الاستقرار الوطني، ويقر بتحقيق ذلك باعتباره مصلحة وطنية للولايات المتحدة”.

الجدير بالذكر أن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا تقدم به النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تيد دويتش و3 نواب آخرين، إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في أكتوبر 2019، وتم تمريره في أبريل الماضي بالإجماع.

وينص القانون على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.