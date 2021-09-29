اختناق مواطنين في بنغازي جراء انبعاث غاز في منطقة القوارشة

العنوان-بنغازي

أصيب، عشرات المواطنين في بنغازي، الثلاثاء، بالاختناق جراء انبعاث غاز في سماء منطقة القوارشة من أحد مواقع بيع الخردة.

وذكر، مركز بنغازي الطبي، أن الأطقم الطبية تعاملت مع المصابين الذين أسعفوا إلى قسم الطوارئ.

وأوضح المركز، أن عدد الحالات التي أسعفت فاق الـ25 حالة، مشيرًا إلى أن المصابين من مختلف الأعمار، وقد كانوا في حالة سيئة جدًا نتيجة انقطاع التنفس بشكل كامل.

وأضاف المركز، أن الأطقم الطبية قدمت الإسعافات والأدوية وصور الأشعة لجميع الحالات.

وقال المركز، إنه تم تجهيز دور خاص بالبرج الأول لجميع الحالات المصابة، واستكمال إجراءات الدخول لهم في قسم الإيواء للملاحظة خلال 24 ساعة لاستكمال باقي علاجهم الطبي.