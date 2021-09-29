مصدر لـ218 : تسرب غاز سام يتسبب في حالات اختناق بـ”القوارشة”

أكد آمر النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي أن المركز استلم 32 حالة من ضمنهم طفلان تتفاوت حالاتهم بين الإغماء والاختناق بسبب انتشار غاز سام في منطقة القوارشة.

وبحسب مصادر فالبحث جار عن مصدر هذا الغاز ونوعه من قبل الأجهزة الأمنية فيما أكد السعيطي أن أوضاع الحالات مستقرة وتم تحويل الطفلين إلى مستشفى الأطفال ببنغازي

وقال مصدر ل 218 إن الغاز تسرب من مستودع للخردة فيما صرحت مديرة إدارة الخدمات الطبية د. فدوى فرطاس “.. من جهتها.. بأن الحالات تم إستقبالها بقسم الطوارئ مصابة بتسمم غاز و غير معروفة المصدر ونوعية الغاز حتي الآن ، و الحالات مابين أطفال ونساء و رجال وكبار السن وكانوا في حالة سيئة جداً بانقطاع التنفس بشكل كامل ، فتم إسعافهم بقسم الطوارئ وإعطائهم العلاج اللازم لتوسيع الشعب الهوائية حتي يتمكنو من التنفس

وتابعت د. فرطاس حديثها للمكتب الإعلامي بالمركز الطبي : ” قدمنا لهم جميع الإسعافات والأدوية وصور الأشعة “X_rey” بحضور جميع الأطباء والأطقم الطبية المساعدة الذين قامو بعملهم على أكمل وجه ، مؤكدة أن عدد المصابين أكثر من 25 حالة ، بالإضافة إلى إسعاف الجهات التي قامت بإسعافهم ، وتم تجهيز دور خاص بالبرج الاول لجميع الحالات المصابة واستكمال إجراءات الدخول لهم في قسم الايواء للملاحظه خلال 24 ساعة لإستكمال باقي علاجهم الطبي.

وأضافت د. فرطاس في نهاية حديثها : “أحب أن أتقدم بالشكر إلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة وجهاز الظواهر السلبية والأجهزة الأمنية الأخرى والعناصر التسيرية على كل الجهود المبذولة

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