مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع الرئيس المصري سبل دعم الانتخابات الليبية

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الأربعاء.

وذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحثان الأوضاع في ليبيا وعدة مواضيع ذات العلاقة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن “سوليفان سيتوجه إلى مصر لمناقشة دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي في القرن الأفريقي بما في ذلك قضية سد النهضة”.

وقال البيت الأبيض إن “سوليفان سيسافر برفقة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى القاهرة، لعقد اجتماعات رسمية غدا”.

وأكد البيان أن “الوفد الأمريكي سيناقش مع المسؤولين المصريين دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي، بما في ذلك في القرن الأفريقي”.

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