ميلود الأسود: الحكومة تمارس نفس الإقصاء والتهميش.. والصراع القادم على “الحقوق”

انتقد عضو مجلس النواب عن رقدالين ميلود الأسود حكومة الوحدة الوطنية متهما إياها بممارسة التهميش في المناصب الحكومية.

ونشر الأسود عبر صفحته على “فيسبوك” قائمة دبلوماسيي حكومة الوحدة الوطنية التي أرسلتها إلى المجلس الرئاسي لاعتمادها.

وأبدى الأسود رأيه في هذه القائمة قائلا: “نفس الإقصاء والتهميش والتمييز وهيمنة ذات المدن على كل شيء، حكومات فاسدة متعاقبة لا تؤمن إلا بالمغالبة”.

وأضاف أن البلاد “وتحديدا غربها مقبل في المرحلة القادمة على صراع من نوع آخر، صراع من أجل انتزاع الحقوق، صراع سينتج عنه تحالفات جديدة وقد يصاحبه مساعٍ للتسلح”.

وأكد أن وزارة النفط والغاز تهدف إلى الوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا بحلول ديسمبر، و1.6 مليون برميل يوميًّا في العام 2022، اعتمادًا على مقدار التمويل الحكومي الذي تتلقاه المؤسسة الوطنية للنفط.

واستطرد يقول إنه حتى «إذا تم الوصول إلى هذا الهدف، سيظل أقل بكثير من ذروة إنتاج النفط في ليبيا عند نحو 1.75 مليون برميل في اليوم في العام 2008».