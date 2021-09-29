اللجنة العسكرية تجتمع بقائد الأفريكوم في طرابلس

العنوان-طرابلس

عقدت، اللجنة العسكرية المشتركة، الثلاثاء، اجتماعا بطرابلس، مع قائد القوات الأميركية بأفريقيا “الأفريكوم” الجنرال ستيفان تاونساند، بحضور السفير ريتشارد نورلاند.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية نهائيا من ليبيا.

وقالت، السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن الاجتماع يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني.

وأضافت السفارة، أن الولايات المتحدة لازالت ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.