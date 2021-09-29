“مازن” يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لبحث التعاون الأمني بين ليبيا وبريطانيا

التقى وزير الداخلية خالد مازن، سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هيرن، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور مستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامي سامسون، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة في ليبيا مارك بافن.

وناقش أطراف اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والهجرة غير القانونية، والمخدرات، وتهريب الأسلحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلديْن.

واستعرض وزير الداخلية الخطة الأمنية للوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

كما أكد الوزير على أهمية الاتفاقات الأمنية الموقّعة بين البلديْن، وعلى وجه الخصوص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية الليبية، ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.

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