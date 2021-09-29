مازن للبعثة البريطانية: وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين الانتخابات وعرضتها على البعثات الدبلوماسية

التقى وزير الداخلية خالد مازن، الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين كارولين هارندل ومستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامى سامسون والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عقيد مارك بافن.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الداخلية .

وأكد الوزير على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة، وذلك من خلال الاتفاقيات في عدة مجالات أمنية وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.

وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وعرضها على رئاسة الوزارء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، مشيراً إلى أن رغم التحديات الأمنية إلا أن الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

كما أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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