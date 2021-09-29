البعثة الأممية: قلقون على مصير “الحاراتي” بعد اختطافه عقب دعوته لمظاهرة مؤيدة للانتخابات

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها من اختطاف “عماد الحاراتي” من قبل مسلحين في طرابلس، ودعت للإفراج الفوري عنه .

وقالت البعثة الأممية في تغريدة على “تويتر” إنها تعرب عن قلقها عن معلومات متعلقة بسلامة عماد الحاراتي رئيس الرابطة الوطنية للشباب، إذ تفيد التقارير بأن مسلحين مجهولين اختطفوه من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر ، عقب دعوته لمظاهرات سلمية ، لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر ، ولا يزال مصيره مجهولا.

وكررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه.

الجدير بالذكر أن اختطاف الحاراتي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان الرابطة الوطنية لدعم الشباب عن دعوتها لإقامة وقفة أمام المفوضية العليا للانتخابات للمطالبة بإجراء الانتخابات الليبية، البرلمانية والرئاسية، في موعدها بنهاية العام الجاري.